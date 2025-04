Tutti in bici con il Bennati. Fans Club

Un fine settimana su due ruote quello di Castiglion Fiorentino, che scalda i motori – o meglio, i pedali- per l’appuntamento con la 22esima edizione del trofeo Fans Club Daniele Bennati, una gara organizzata dalla Polisportiva Albergo-Oliveto in collaborazione con il Fans Club Daniele Bennati di Castiglion Fiorentino. Un centinaio di giovani ciclisti ai nastri di partenza del ciclodromo di Montecchio Vesponi da dove, a partire dalle 15.00, prenderà il via la gara.

Un anno di novità in cui si taglierà il nastro anche per la prima edizione di ‘Sulle strade di Daniele Bennati’, una cicloturistica insieme al campione castiglionese organizzata della Cavallino ASD. Per la gara, che si terrà domenica 27 aprile, si prevedono circa 500 partecipanti. Il ritrovo è fissato per le 7.00 al Parco Presentini con partenza alle 8.30. Sarà possibile iscriversi e ritirare il pacco gara anche la mattina stessa dell’evento, dalle 7.00 alle 8.00.

"Quella di domenica è la prima di una serie di edizioni che hanno lo scopo di far avvicinare sempre più persone a questo sport che dà l’opportunità di vivere la natura a tutto tondo- spiega Daniele Bennati-. Per il prossimo anno pensiamo di coinvolgere le scuole proprio per divulgare la passione delle due ruote".

Sono previsti due percorsi. Il medio, lungo circa 77km e con 800 metri di dislivello, che passa dal Passo della Foce e arriva fino a Monterchi passando per Palazzo del Pero. A Monterchi la carovana tornerà indietro per rientrare a Castiglion Fiorentino. Il percorso lungo, di circa 100km e 1500 metri di dislivello, prosegue da Monterchi e arriva fino al Santuario di Canoscio, in Umbria, per poi tornare indietro verso Castiglion Fiorentino passando dal Passo della Montanina.