Tutti al Buitoni per Marco. La stracittadina è pronta a una nuova raccolta fondi

di Claudio Roselli

Andrà ancora a beneficio di Marco Pancrazi – e all’associazione "La Fenice" Aps, che lo sta aiutando nella riabilitazione – il ricavato delle offerte spontanee degli spettatori che assisteranno alla stracittadina calcistica fra Porta Romana e Porta Fiorentina, in programma sabato 7 giugno allo stadio comunale "Buitoni" con inizio alle 21. Così hanno deciso il patron storico, Fabio Chimenti e i suoi collaboratori, che già nel 2024 si erano indirizzati verso il 35enne, vittima di un incidente nel maggio del 2022 che, avendogli procurato gravi lesioni midollari, lo costringe a sottoporsi a terapie continue e costanti. E non essendosi (per fortuna) verificato nessun altro caso delicato nel corso di questi ultimi tempi, a maggior ragione gli organizzatori hanno di nuovo pensato a Marco, invitandolo già ora ad assistere alla partita per godersi una serata di divertimento e spettacolo. Nelle vicinanze della biglietteria del "Buitoni", verrà posizionata la cassetta nella quale chiunque potrà versare il proprio contributo.

Marco Pancrazi è entrato fin da subito nel cuore dei suoi concittadini: un pomeriggio di tre anni fa (erano proprio questi giorni), è rimasto vittima della brutta caduta dalla quale è iniziato per lui un calvario che comunque affronta con la forza e la determinazione dei suoi anni, sostenuto dagli amici e da una che gli sta dando una mano con grande affetto: numerose sono state le iniziative in suo favore, quasi come se fosse una vera e propria gara di solidarietà che gli conserva il sorriso e le motivazioni. Ovviamente, Chimenti e l’organizzazione gli riserveranno posto speciale al "Buitoni": peraltro, l’edizione di quest’anno della sfida fra i due grandi rioni del Borgo è la numero 23 di sempre – con i precedenti che vedono avanti Porta Romana per 13 a 9 – e riveste un significato particolare, perché segna il 90esimo anniversario dalla disputa della prima partita e dalla stesura del regolamento originale, datate appunto 1935. All’ingresso delle rispettive parti cittadine, campeggiano oramai da alcuni giorni gli striscioni che annunciano il ritorno della stracittadina e per l’occasione il patron Chimenti ha ideato una simpatica iniziativa che rientra nell’altrettanto speciale scaletta dell’evento: sono stati infatti invitati allo stadio, in qualità di ospiti d’onore, i 18 giocatori in totale che hanno realizzato reti durante i tempi regolamentari e supplementari dalla ripresa del 1975 fino al 1988, anno dell’ultima sfida prima della ripartenza nel 2019.