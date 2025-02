"Tutta la filiera della pelle soffre di più"

In Toscana nel 2023 sono stati distribuiti 13 milioni di cassa integrazione per tutti i settori dell’artigianato. Ma nel 2024 i 13 milioni sono andati al solo comparto moda, su un totale di 21 milioni. Una percentuale pari al 23 per cento è andata a sostenere il settore della meccanica dentro il quale ci sono aziende orafe riconvertite alla produzione di accessori per scarpe e borse. In Toscana nel 2024 hanno chiuso 460 aziende del comparto moda, e altre cento in quello della meccanica. Numeri che mettono i brividi e che Paolo Pernici (nella foto), presidente regionale Cna Federmoda e dell’area Valdarno, sottolinea perchè "danno la dimensione di una crisi conclamata".

Inquadra la fatica degli imprenditori aretini nel contesto più ampio di una crisi "di portata nazionale che riguarda aree specifiche. In particolare, la Toscana è la regione a più alta vocazione produttiva per la moda e risente maggiormente degli effetti negativi su scala nazionale". A soffrire di più in questa fase è "tutta la filiera della pelle, già in difficoltà da due anni. In questo settore sono comprese anche le aziende che dall’oro si sono convertite alla realizzazione di metalleria per borse e calzature. Al tavolo romano con il sottosegretario Durigon "sono state date rassicurazioni per la cassa integrazione da estendere almeno alla prima metà del 2025, anche se la richiesta del mondo imprenditoriale era concentrata sui dodici mesi", spiega Pernici che pure dentro al tunnel della crisi, da imprenditore vede una luce. Che significa ripartenza.