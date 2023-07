Turismo, la città cala i suoi assi Signorelli e On The Move volano Dietro l’angolo ecco l’antiquaria

di Laura Lucente

È l’estate dei grandi eventi culturali a Cortona. Una maratona cominciata con la musica classica, che passa attraverso la grande mostra in onore del maestro del Rinascimento, la fotografia d’autore, le performance di teatro moderno e arriva a fine estate con il classico dei classici dedicato al mobile antico. L’ultimo in ordine di tempo a prendere il via è stato proprio il Festival di fotografia internazionale Cortona On the Move che fino a domenica proporrà un carnet di eventi inaugurali per tutti i gusti: talk, incontri, letture portfolio e workshop rivolti ad appassionati e addetti ai lavori, ma anche a coloro che vogliano approfondire l’indagine e la riflessione sull’attualità e sul passato attraverso uno degli strumenti che meglio sanno indagare la realtà. Il festival, poi, proseguirà speditamente fino al 1 ottobre grazie alle 26 mostre d’autore allestite tra il centro storico, la Fortezza Medicea del Girifalco e la "Stazione C", accanto alla stazione ferroviaria di Camucia-Cortona. Larry Fink (che ha esposto in musei di tutto il mondo, tra cui il MoMA di New York), Massimo Vitali, Dana Lixenberg, Chauncey Hare, Marco Garofalo, Irina Werning, Fabiola Ferrero sono solo alcuni dei protagonisti internazionali ospiti dell’edizione di quest’anno. La prossima settimana si apre un altro intenso capitolo culturale e artistico. Dal 19 luglio, infatti, tornerà per il secondo anno consecutivo il "Kilowatt Festival" diretto da Lucia Franchi e Luca Ricci ormai un’istituzione ben radicata.

Dopo le prime cinque giornate a Sansepolcro, il progetto sbarca nel cuore del centro storico e fino a domenica 23 luglio saranno di scena oltre 30 appuntamenti tra spettacoli teatrali, musicali e artistici e che metteranno sul palco compagnie e attori provenienti da tutto il Mondo. L’estate cortonese proseguirà con una vera e propria istituzione: la Cortonantiquaria. Una mostra, in partenza il 19 agosto, sempre molto importante per la città etrusca, che quest’anno traguarda le sue 61 edizioni consecutive e che nel corso degli anni ha saputo coinvolgere il pubblico arricchendosi di eventi culturali che spaziano dalla musica, all’arte, passando per la poesia, la scrittura e la cucina. La punta di diamante dell’estate cortonese resta, però "Signorelli 500 - Luca da Cortona maestro di luce e poesia", la più importante esposizione internazionale dedicata al pittore voluta e organizzata a Cortona, sua città natale, proprio nell’anno della celebrazione del quinto centenario della morte di uno dei maggiori interpreti della pittura rinascimentale. Fino all’8 ottobre è visitabile all’interno delle sale del museo Maec.