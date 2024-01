Turismo, il patto del volo tra sindaci. Agnelli battezza l’aereo per Lampedusa

Il mare di Lampedusa e gli olivi di Castiglioni. Sulla carta d’Italia ci sono più di mille chilometri, ma potrebbero diventare minuti di volo. Distanze azzerate e nuove opportunità di sviluppo tra l’isola-porta del Mediterraneo e la città del Cassero. Galeotto fu San Michele, non il santo bensì il premio che l’amministrazione comunale assegna a uomini e donne coraggiosi, protagonisti di imprese per il bene della comunità. Come nel caso di Gennaro Arma, il comandante della prima nave da crociera fermata dal Covid: lui è stato uno dei protagonisti del premio San Michele d’oro che quest’anno è andato a Filippo Mannino, giovane sindaco di Lampedusa. Un sindaco in prima linea, tra l’accoglienza ai migranti e il rilancio dell’isola che vive di turismo. L’intesa con Mario Agnelli è stata immediata e quel premio ha aperto un canale tra i due, al lavoro su progetti comuni. Il primo in vista, già dall’estate, è un volo diretto Perugia-Lampedusa con la compagnia Hello Fly. Che c’entra Castiglioni? C’entra eccome, perchè l’appeal della cittadina ha fatto il giro di Lampedusa e "bussato" alla flotta dello scalo umbro. "Il sindaco Mannino ha creato il contatto con i vertici della compagnia di volo che domani saranno a Castiglioni per una prima occasione di confronto". La compagnia aerea ha già deciso di attivare la tratta Perugia-Lampedusa ma è attenta ad allargare il raggio d’azione su un potenziale bacino di clienti nel versante aretino. Raggiungere Lampedusa con un volo diretto e in poco tempo, è un’opzione ghiotta per chi anche da Castiglioni vuole scoprire il fascino dell’isola. Ma vale anche al contrario: i lampedusani avranno nel loro carnet di viaggio una meta in più da esplorare. Se il progetto prenderà il volo, è il caso di dire, già da marzo la compagnia aerea potrebbe organizzare un volo speciale per una delegazione di castiglionesi.

Il sindaco Agnelli ci lavora e ci crede: "Portiamo un pezzo di Castiglion Fiorentino a Lampedusa e un pezzo di Lampedusa qui. Può nascere uno scambio per promuovere le nostre bellezze e incrociarle con quelle di Lampedusa, isola naturalistica non solo legata all’accoglienza dei migranti". Se son rose...voleranno.