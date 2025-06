Chimera, Beoni e Bianchini al top. Sesto posto finale per gli aretini

AREZZOSesto posto per la Chimera Nuoto nella Coppa Toscana a squadre della categoria Esordienti A. La più importante manifestazione regionale rivolta ai nati tra il 2012 e il 2014 ha visto diciannove nuotatori e nuotatrici della società aretina scendere in piscina a Livorno e centrare positivi piazzamenti tra le varie discipline, tra cui spiccano i bronzi conquistati da Matilde Beoni (terza nei 100 farfalla e quarta nei 200 farfalla) e da Mattia Bianchini (terzo nei 200 farfalla e sesto nei 200 dorso).La somma dei risultati ha permesso alla Chimera Nuoto di occupare la sesta posizione nella classifica toscana tra un totale di trenta società, andando a confermare la generale qualità del movimento giovanile del Palazzetto del Nuoto di Arezzo.Positive prestazioni sono state registrate anche da Anna Magi (quarta nei 200 e 400 stile libero), Pietro Belleggia (sesto nei 200 rana), Bernardo Cerofolini (sesto nei 400 stile libero), Niccolò Gepponi (settimo nei 200 stile libero) e Giorgio Raffi (nono nei 400 stile libero), inoltre è arrivata ai piedi del podio la staffetta 4x100 stile libero con Cerofolini, Francesco Menchetti, Lorenzo Passariello e Simone Venezia.La Chimera Nuoto ha trovato soddisfazioni anche al nono "Trofeo Pegaso" che, valido come campionato regionale in acque aperte nel mare di Piombino, è terminato con un oro, quattro argenti e quattro bronzi.