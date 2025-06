Sanità, il progetto taglia-attese. Nuovo ambulatorio a Ceciliano

CECILIANOUn progetto pilota per ridurre le attese e migliorare l’accesso alle cure respiratorie. E’ quello in partenza al Centro Socio sanitario di Ceciliano dove Asl Toscana sud est dà il via a un nuovo ambulatorio infermieristico per spirometrie semplici.

Un progetto pilota che nasce con l’obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, ridurre i tempi di attesa per i cittadini e migliorare l’appropriatezza delle richieste di visite pneumologiche, riservando queste ultime ai casi clinici più complessi. L’ambulatorio sarà attivo ogni martedì, dalle 9 alle 12, e sarà gestito da infermieri con competenze avanzate in ambito respiratorio, in sinergia con il dottor Marco Biagini, direttore della Pneumologia Territoriale Aziendale, e con il coordinamento dell’infermiere specialista Claudio Panaro. Il servizio dialogherà strettamente con il reparto di pneumologia già operativo nella struttura.

"La Asl Toscana sud est conferma così il proprio impegno nella prossimità dei servizi, innovazione organizzativa e centralità della persona assistita, rafforzando la rete territoriale in un settore strategico come quello delle patologie respiratorie - spiega Alfredo Notargiacomo, direttore zona distretto di Arezzo -. L’implementazione dell’ambulatorio infermieristico per le spirometrie semplici consente di rispondere con tempestività a un bisogno crescente, migliorando l’accessibilità alle cure e riducendo le attese".