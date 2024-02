Truffe porta a porta. Enel mette in guardia da falsi operatori

In seguito ad alcune segnalazioni di tentativi di truffa telefonici e porta a porta, Enel Energia torna a fornire consigli utili per difendersi dalle truffe a domicilio, telefoniche e online in materia di energia elettrica e gas. Per quanto concerne le proposte di contratti "porta a porta", chiunque si presenti a domicilio deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento. Inoltre, nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel.