Truffe agli anziani, le false email dell’Inps. Via alla campagna "Più sicuri insieme"

AREZZOFalse email promettono un rimborso di 715 euro. Le truffe agli anziani non hanno fine, attenzione alla frode online dell’Inps. L’Inps stessa ha segnalato una nuova frode online che sfrutta il nome dell’Istituto per indurre le vittime a fornire dati personali e bancari attraverso false email che promettono il rimborso. Un inganno che mette a rischio il patrimonio e la sicurezza dei cittadini più vulnerabili, in particolare quelli della terza età. L’email si presenta con il logo ufficiale dell’Inps e invita a cliccare su un link con la dicitura "Continua sulla pagina dedicata", con la scusa di dover aggiornare i dati per ricevere il presunto bonus. In realtà, cliccando, si finisce su un sito fraudolento che ruba informazioni sensibili. Oltre alla truffa legata all’Inps, un’altra molto frequente riguarda la messaggistica WhatsApp. Spesso arrivano messaggi o chiamate da numeri esteri o dall’estero, con il medesimo obiettivo di ottenere dati personali, soldi oppure gli accessi bancari.

Proprio per prevenire queste situazioni, Confartigianato ha creato, a livello nazionale, una campagna "Più sicuri insieme" promossa da Anap, insieme con il ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il contributo della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza.Il presidente di Anap Arezzo, Angiolo Galletti (nella foto), lancia un nuovo appello. "Il nostro sportello è sempre aperto per condividere esperienze con chiamate e messaggi sospetti. Pertanto chiunque si rivolga ad Anap sarà poi messo in contatto con chi si occupa di investigare sulle truffe. Stiamo inoltre organizzando, corsi e momenti di sensibilizzazione rivolti agli over 65, in programma per i prossimi mesi".