Trovato con 13 chili di droga e 37mila euro. Arrestato in Autosole

È stato trovato con oltre 37mila euro nascosti nel doppio fondo della sua auto e con 13,9 grammi di droga. Un 61enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato così arrestato dalla polizia stradale lungo il tratto aretino dell’Autosole A1. Un punto cruciale sull’Autosole per chi deve trasportare droga da destinare al mercato degli spacciatori.

Da sempre una trappola per chi trasporta non solo stupefacenti ma anche merce contraffatta. La polstrada anche in questo caso è stata fondamentale nel fiutare che qualcosa non andava sulla Smart guidata da un sessantenne con in tasca soldi ai quali non ha saputo dire agli agenti da dove provenissero.

L’uomo, che aveva a suo carico una misura di divieto dimora comune di Roma, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di soldi, di cui non ha saputo dare spiegazioni circa la provenienza, e droga.

All’interno gli agenti hanno rinvenuto una busta di carta con mazzette di banconote per oltre 34 mila euro e un involucro con 13 grammi di cocaina. Ci sono volute poche ore e l’uomo si è ritrovato subito in tribunale.

Nel giro di poche ore si è tenuta l’udienza di convalida davanti al giudice Antonio Dami che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere dell’uomo per i suoi trascorsi e la recidiva.

Il pm Bernardo Albergotti ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere. Per l’uomo sono stati chiesti i termini a difesa, il processo è stato fissato per il 27 maggio.