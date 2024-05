Trovati in A1 con oltre 130 dosi di droga, arrestati

Arezzo, 3 maggio 2024 – La Polizia di Stato di Arezzo, ieri, ha intercettato e arrestato due spacciatori di droga che transitavano lungo l’autostrada del sole diretti verso il nord Italia.

Erano da poco passate le 4 di pomeriggio, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle, durante il consueto pattugliamento, ha intercettato, nel bel mezzo del serpentone di traffico formatosi sul tratto aretino dell’autosole, un’ Audi A3.

Gli occupanti, due trentenni residenti nel bresciano con alle spalle numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, non hanno proprio convinto gli investigatori sui motivi del loro viaggio, visto che tutto sembravano meno che dei vacanzieri che aveva approfittato del primo ponte di primavera per farsi una gita fuori porta.

I poliziotti procedevano, quindi nei loro confronti alla perquisizione, che permetteva di rinvenire, nascosto nei propri indumenti, anche intimi, un vero e proprio campionario di droghe: 80 pasticche di ecstasy, 36 grammi di hashish, 17 grammi di cocaina e 33 involucri di ketamina, già suddiviso in singole dosi pronte per lo spaccio.

Oltre a questo ben di dio, del valore al dettaglio di oltre 7.000 euro, i due nasvondevano anche oltre 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, evidentemente provento delle dosi già piazzate sul mercato.

I due sono stati arrestati e portati in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la droga, il denaro e l’auto, sequestrati per la successiva confisca.

Sono in corso serrate indagini finalizzate, tra le altre cose, a capire a quale piazza di spaccio i due si fossero già rivolti e verso quale altra fossero destinati.