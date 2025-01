Troise punta tutto sul recupero di Chiosa

Mancano pochi giorni alla prima gara ufficiale del 2025: lunedì alle ore 15 l’Arezzo ospiterà la Vis Pesaro per la seconda giornata del girone di ritorno. Dopo la sosta natalizia e tra le voci di mercato, giocatori e staff cercano la giusta concentrazione per affrontare quello che sarà un autentico scontro diretto: le due squadre, appaiate a 35 punti al quinto posto, cercano entrambe di lanciare l’inseguimento alle prime della classe.

Troise conta di recuperare Marco Chiosa (nella foto) in difesa, che sta stringendo i tempi dopo il guaio muscolare che lo aveva costretto al cambio a Campobasso e che si è rivelato di poco conto. Davanti, invece, è sicuro di riavere Guccione dopo il turno di squalifica scontato in Molise. Improbabile, invece, rivedere almeno in panchina Chierico, che potrebbe tornare a disposizione per la gara interna con il Pineto o per la trasferta del 18 gennaio a Legnago.

Per le scelte dell’undici iniziale, più di altre volte il tecnico valuterà anche l’aspetto mentale per quei giocatori dati sul mercato. Chissà che non ci sia anche Matteo Gilli, se l’ufficialità dovesse arrivare in queste ore. Per il resto, si cercherà di dare continuità ai risultati prenatalizi con le certezze dell’ultimo scorcio di 2024, vale a dire Trombini in porta, Gigli e Chiosa, se sarà al 100%, in difesa, Renzi, Mawuli e Santoro in mezzo, Tavernelli, Guccione e Pattarello in attacco, con l’opzione concreta di giocare ancora senza punte di ruolo.

