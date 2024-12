Troise: "Che felicità. Dopo Perugia siamo più continui"

Emanuele Troise si gode la terza vittoria consecutiva che proietta l’Arezzo al quinto posto a -6 dalla vetta. "Siamo soddisfatti e felici per i ragazzi. Andare alla sosta con altri tre punti ci dà ancora una volta delle conferme sulle potenzialità che ha questo gruppo se crede in se stesso. Dopo il derby di Perugia, la squadra ha ritrovato continuità". L’allenatore dell’Arezzo guarda al futuro con ottimismo. "L’equilibrio è molto sottile in questo campionato contro tutti, ma in questo momento i giocatori hanno interiorizzato quello che chiedo loro".

Soddisfatto il presidente Guglielmo Manzo: "Abbiamo fatto un passo importante. Dopo l’eliminazione dalla Coppa c’era la necessità di ripartire subito e i ragazzi sono stati molto bravi. Adesso trascorreremo le festività sereni e dopo la sosta dovremo ripartire spingendo il piede sull’acceleratore". Il patron fa anche un accenno al mercato. "Sono almeno un paio di settimane che stiamo programmando con Cutolo. Abbiamo una squadra competitiva e forte, ma se possiamo migliorarla interverremo".

Ha il sorriso sul volto anche il ds Nello Cutolo. "Un gruppo che non si è risparmiato per niente. La squadra ha interpreto al meglio questa partita. Complimenti a tutti. La sosta arriva nel momento giusto. Dopo il derby perso a Perugia abbiamo svoltato e stiamo capendo sempre di più quella che può essere la nostra dimensione in questo campionato". Su Chiosa: "Marco ha sentito indurirsi al flessore. Approfondiremo con gli esami nei prossimi giorni sperando non si tratti di niente di grave".

A.L.