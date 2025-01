Troise alle prese con cinque assenze

Ancora due allenamenti per Emanuele Troise per scegliere l’undici da opporre al Legnago sabato pomeriggio. Il tecnico amaranto deve, pero, fare i conti con numerose assenza tra infortuni (Coccia, Renzi, Damiani e Chierico) e squalifiche (Gilli) che di fatto riducono il ventaglio delle scelte. In difesa toccherà a Gigli sostituire l’ex Picerno, mentre in mediana due le soluzioni: arretrare ancora Guccione da mezz’ala oppure rilanciare Settembrini. Davanti il solto dilemma: tridente con il centravanti oppure un attacco leggero senza un classifico riferimento avanzato.

Nel frattempo è attiva la prevendita dei biglietti per la gara che si disputerà allo stadio comunale "Mario Sandrini" sabato alle ore 15. È possibile acquistare i tagliandi online sul circuito VivaTicket (www.vivaticket.it) e presso i punti vendita autorizzati: Tabaccheria Veri in località Bagnoro, Punto Snai Vincendo a Castiglion Fiorentino, oppure a Il Barrino di Castiglion Fibocchi. Il costo dei tagliandi è di 10 euro più le commissioni. La vendita terminerà domani alle ore 19. L’Arezzo ricorda ai tutti i tifiosi che la biglietteria dello stadio di Legnago sarà chiusa il giorno della gara e si raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita.