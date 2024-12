"Tribune fin da subito per le prove in piazza"

Si sta chiudendo il 2024 anche per il Consiglio di Giostra, l’organo consultivo e di supporto all’amministrazione, che si occupa della parte scenografica della Giostra e di tutte le manifestazioni collaterali. Nel corso dell’anno sono state portate avanti varie tematiche, come ricorda il presidente Paolo Nocentini:

"Quest’anno, il Consiglio di Giostra in stretto contatto con l’amministrazione comunale, con l’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino e con i rettori dei quartieri, è riuscito a raggiungere importanti traguardi e ad iniziare più percorsi per il miglioramento della nostra amata manifestazione. Fra le iniziative portate a termine ci piace ricordare l’iter per il ritorno della consegna della lancia d’oro nella zona della tribuna A e la mostra dedicata ai 90 anni dei costumi realizzati da Luigi Sapelli “Caramba: il maestro del costume nella Giostra del Saracino”. Altre tematiche su cui ha lavorato il Consiglio sono quelle sull’emblema del quartiere di Porta Crucifera e il decoro delle prove dei giostratori in piazza per il quale proponiamo il ritorno ad una piazza già fruibile agli spettatori in ogni ordine di posto, con tribune già allestite, fin dal primo giorno di prove anziché un iniziale cantiere aperto".