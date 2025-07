Il viaggio del Mengo. Musica ed emozioni nella ‘6 giorni’ del Prato tra giovani e big

Sei giorni al Mengo e la macchina organizzativa rodata da 21 anni è già in moto. Al Prato sono arrivate le prime transenne e partono le grandi manovre per la sei giorni che dall’8 al 13 luglio porterà ad Arezzo i protagonisti della musica italiana e circa 10mila spettatori a serata. Dall’atteso Lucio Corsi agli Afterhours di Manuel Agnelli, passando per l’apertura con la serata Sfioriamoci in ricordo di Paolo Benvegnù, con tantissimi artisti sul palco e la chiusura con la data zero del tour mondiale di Pupo. Serate a ingresso gratuito ad eccezione del 12 luglio, e della serata inaugurale dell’8: il ricavato dell’evento a offerta “Sfioriamoci“ sarà devoluto infatti alla famiglia di Paolo Benvegnù recentemente scomparso, i biglietti per il 12 luglio sono invece disponibili sul circuito Ticketone. Al lavoro tanti volontari e una rodata macchina della sicurezza.

"Chiuderanno via Buozzi e via Ricasoli ogni giorno dalle 18 - spiega il patron del festival Paco Mengozzi - il sabato per la serata con biglietto, le chiusure sono anticipate al primo pomeriggio. Resta la stessa distribuzione degli spazi dello scorso anno con i talk con gli artisti del pomeriggio alle 18 ospitati da Sugar. La sicurezza sarà al lavoro per il controllo degli oggetti non ammessi nell’area del Prato. Sei giorni per un programma importante e un parterre di artisti molto variegati, dall’apertura con I Benvegnù al finale con Pupo che vedrà partire da Arezzo il tour mondiale, passando per il super atteso Lucio Corsi. Quest’anno avremo anche tanti progetti per veicolare messaggi tra i giovani, da Arezzo Autismo a Toscanabile passando per il progetto di Oxfam per sensibilizzare tutti rispetto al cessare il fuoco dei conflitti".

Scade anche il bando triennale del Comune, poi prolungato di un anno, a parlare del futuro del Mengo l’assessore Scapecchi: "Sostegno consolidato al Mengo da parte del Comune. Quest’anno scade il bando comunale, c’è l’intenzione di ripubblicare un bando per un altro festival estivo sicuramente nella prima parte del 2026, ci sarà modo di parlarne in consulta comunale dei giovani. Dovrebbe essere pluriennale". Presente al Mengo con il proprio stand anche Atam per la promozione dei servizi di mobilità, su tutti la App Atam Parking per orientare la sosta.