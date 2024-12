Trent'anni di Tavernetta a Bibbiena: Michele Norelli celebra con la comunità

Trenta anni di Tavernetta. Michele Norelli, titolare dello storico locale di Bibbiena, ha voluto festeggiare trent’anni di attività con tutta la comunità. Un luogo che ha ospitato tanti musicisti in arrivo da tutto il mondo e che ha alle spalle una storia particolare.

Il 30 ottobre 1994 Michele Norelli, dopo varie esperienze in giro per il mondo, decide di fermarsi in Casentino e aprire un locale tutto suo a Bibbiena. "Io e mia moglie Carla, che avevo conosciuto proprio in un locale dove lavoravamo - ricorda - decidemmo di fare un’esperienza tutta nostra di ristorazione con le cose che avevamo imparato nel tempo e in giro per l’Italia e per il mondo. Così nacque questo luogo che è sempre stato anche un progetto di vita. I primi anni di Tavernetta furono un grande successo che non immaginavamo di avere, poi purtroppo la vita ha deciso per noi".

La moglie di Michele si ammala e muore prematuramente, lasciandolo nella necessità di fare altre scelte. La Tavernetta viene venduta. Michele però non vuole soccombere agli eventi e decide con tutte le sue forze e tanti sacrifici di riscattare questo locale. Ci riesce nel 2002. "Sentivo - dice - che dovevo riprendermi il futuro insieme al mio locale".

E il successo non ha tardato ad arrivare. Oggi il locale continua a offrire piatti della tradizione come la zuppa di cavolo nero e la pasta con i fagioli che i turisti soprattutto stranieri adorano. Un percorso che Michele Norelli fa adesso con la sua nuova compagna di vita, Marica, che ha fatto corsi di cucina di alto valore. Alla Tavernetta sono venuti musicisti come Andy Firth, Woody Man chitarrista americano e famoso nel mondo del Jazz e i rappresentanti del gruppo The Oldies. La proposta più famosa di Michele e Marica è la panna cotta senza gelatina "come quella di una volta".

All’anniversario del locale anche il sindaco Filippo Vagnoli e l’assessore alle attività produttive Daniele Bronchi hanno accolto l’invito di Michele Norelli e della compagna e chef Marica, festeggiando insieme questi trent’anni di buona cucina e di accoglienza internazionale.