Treni in ritardo, rabbia pendolari Il movimento consumatori in campo

di Marco Corsi

Ancora una mattinata di disagi per i pendolari del Valdarno e questa volta è intervenuto anche il movimento consumatori della Toscana, che ha chiesto alla Regione di farsi sentire. E’ stata proprio l’associazione, su segnalazione degli utenti, a raccontare quanto accaduto. Il treno 18826, in arrivo nelle stazioni valdarnesi attorno alle 7, è giunto in orario negli scali ferroviari. "Da lì a poco – spiega il movimento consumatori – i viaggiatori hanno iniziato a vedere movimenti sospetti. Il convoglio si è fermato poco dopo la stazione di Figline ed è ripartito solamente alle 7.50 con un ritardo di ben 23 minuti, anche se il monitor riportava 15 minuti. Continuiamo ad essere allibiti di come la Regione possa permettere tutto ciò. Abbiamo un contratto di servizio che puntualmente non viene rispettato. I pendolari sono costretti quotidianamente a fare i conti con i ritardi e i disservizi di Trenitalia".

L’associazione ha annunciato che interpellerà il presidente Giani e l’assessore Baccelli per capire cosa stia accadendo. "Nel frattempo proponiamo di non far pagare il costo del biglietto ai pendolari nei prossimi mesi come ristoro dei disservizi e disagi. La Regione Toscana e Trenitalia non prendano in giro con il bonus mensile, che non tiene conto, visti gli indici con i quali viene calcolato, delle difficoltà riscontrate dai pendolari della linea Arezzo-Firenze. Non escludiamo mobilitazioni insieme alle altre associazioni dei consumatori, così non si va da nessuna parte", ha concluso il Movimento. Nel frattempo Rfi ha ricordato che ad agosto sono in programma lavori di manutenzione alla galleria "Migliarina", tra Laterina e Bucine sulla linea convenzionale Firenze–Arezzo. Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, effettuerà interventi per il rinnovo del sistema di deflusso delle acque e per la completa sostituzione di massicciata, binari e traversine. Per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra il 2° bivio Valdarno Sud e il 2° bivio Arezzo Nord da sabato 12 agosto a domenica 3 settembre 2023. Contestualmente saranno svolti lavori per il rinnovo dei binari nelle stazioni di S. Giovanni Valdarno e Montevarchi. Durante le attività di cantiere i treni Regionali Veloci tra Firenze e FolignoRoma non effettueranno le fermate di Bucine, Laterina e Ponticino mentre i Regionali in servizio tra Firenze e Arezzo saranno limitati o avranno origine da Montevarchi o San Giovanni. Il servizio tra Montevarchi e Arezzo sarà effettuato tramite pullman.