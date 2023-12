Tre eventi per celebrare la giornata dei diritti delle persone disabili

Tre eventi per celebrare la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. A cavallo del 3 dicembre a San Giovanni si terranno un flash mob, un dibattito e uno spettacolo teatrale per sensibilizzare le nuove generazioni e non solo sulla necessità di non lasciare nessuno indietro, garantendo a chiunque la possibilità di partecipare alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. Argomenti che verranno messi in risalto già questa mattina alle 10, in piazza Masaccio, da un maxi happening di circa 500 studenti delle scuole cittadine, i Licei Giovanni da San Giovanni, l’Isis Valdarno, gli Istituti Comprensivi Masaccio e Marconi. Gli alunni sfileranno sulle note di "Flash dance", indossando una felpa o un maglione blu per chiedere eguali diritti per tutti. Domani, alle 9, Palomar ospiterà l’incontro su "L’inclusione nel mondo dello sport : una scelta possibile" patrocinato dalla Conferenza zonale dei sindaci e allestito da "Abbracciamo il Valdarno". Saranno presentate le esperienze inclusive realizzate nello sport, in particolare dalla Synergy Basket, per analizzare i risultati e promuovere nuovi percorsi. Giovedì 7 dicembre, alle 21 al cinema teatro Masaccio, infine, andrà in scena "Comicamente" dalla compagnia teatrale "I Lilium", promosso dall’associazione Crisalide protagonista peraltro di una giornata formativa con gli allievi delle Superiori per presentare la "banca del tempo", sistema di scambio reciproco tra persone di attività, servizi, saperi proposto anche come possibile forma di progetto per le competenze di orientamento e trasversali. Il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alle Politiche sociali e al Welfare Nadia Garuglieri hanno ricordato che da tempo l’amministrazione comunale segue le linee guida della specifica convenzione Onu che prevede la centralità della persona e soprattutto il rispetto del suo progetto di vita. "Il nostro intento - hanno sottolineato - è favorire percorsi di inclusione e reti territoriali che li supportino. Con questo scopo è stato siglato anche un protocollo con le associazioni di categoria per creare esperienze di lavoro in contesti reali. Piccole cose che segnano chiaramente la strada".