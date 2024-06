Travolto sulle strisce, è gravissimo. Il dramma in via Ponte Mocarini

di Maria Rosa Di Termine

Ennesimo terribile incidente sulle strade del Valdarno, in questo caso in uno dei punti più trafficati del fondovalle, via Ponte Mocarini, strada di accesso al ponte sull’Arno, linea di confine tra i territori di Terranuova Bracciolini e . Poco dopo le 14.30 di ieri un giovane di 22 anni è stato falciato mentre attraversava la strada a piedi sulle strisce pedonali. Adesso si trova ricoverato all’ospedale fiorentino di Careggi e le sue condizioni sono molto gravi. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni che hanno già fornito una prima ricostruzione dell’accaduto. Il ventiduenne voleva raggiungere l’altro lato della carreggiata che in quel segmento si sviluppa su due corsie nella stessa direzione di marcia. Per farlo passare un furgone si è fermato davanti alla segnaletica zebrata, mentre l’auto che sopraggiungeva nella corsia accanto non lo ha visto e lo ha preso in pieno facendogli compiere un volo di oltre tre metri. Un urto violentissimo per il malcapitato valdarnese, sbattuto contro il parabrezza della macchina e quindi ricaduto pesantemente sull’asfalto.

Si è intuita subito la gravità di quanto era avvenuto ed è stata immediata la richiesta di aiuto ai soccorritori. Sul posto sono arrivati in breve i sanitari del 118 dell’Asl Toscana Sud Est con l’automedica e l’ambulanza della Misericordia terranuovese. Il ferito, che aveva perso conoscenza, è stato stabilizzato dal personale dell’Emergenza Urgenza territoriale e di pari passo dalla centrale operativa veniva richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso 1. Il velivolo è atterrato nelle vicinanze del nodo viario ed è stato possibile provvedere in tempi rapidi al trasbordo per consentire il il trasferimento al centro specializzato del capoluogo di regione dove il montevarchino è arrivato in codice rosso per una serie di traumi e lesioni.

Nel frattempo i militari dell’Arma provvedevano a raccogliere le prime testimonianze di chi aveva assistito all’investimento, a cominciare da quella dello stesso conducente della vettura che ha travolto il ragazzo. Avrebbe spiegato di non aver potuto scorgere il pedone che stava attraversando perché la visuale era ostruita dal furgoncino. Il guidatore è stato sottoposto all’esame dell’etilometro per capire se si fosse messo al volante sotto l’effetto dell’alcool e l’accertamento ha dato esito negativo. Non sono mancate ripercussioni sulla circolazione nell’area, una delle direttrici principali di ingresso al casello dell’Autosole e di solito congestionata dal traffico.