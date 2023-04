Travolto nel sottopasso da un pirata Il figlio: "Voglio trovare chi è stato"

di Marco Corsi

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri le indagini della polizia municipale del corpo associato Montevarchi-Terranuova per individuare il conducente di un mezzo che, giovedì pomeriggio, ha investito al sottopasso del Pestello un anziano in bicicletta, finito poi in ospedale, proseguendo poi la sua strada senza fermarsi. Una notizia divulgata via social dal figlio dell’uomo, che abita a Montevarchi, e confermata dai vigili urbani, che hanno immediatamente iniziato le ricerche, avvalendosi anche delle telecamere di sorveglianza che insistono nella zona. E’ accaduto tra le 18 e le 18,20. L’uomo è stato soccorso dagli uomini del 118 e trasportato al pronto soccorso della Gruccia, dove è rimasto in osservazione per alcuni traumi.

"Mio padre – ha spiegato il figlio – è stato investito da un’auto nella discesa del sottopasso del Pestello che percorreva in bicicletta. Purtroppo il veicolo non si è fermato a soccorrerlo e come spesso capita in circostanze simili nessuno si è reso conto di quanto stesse accadendo. Abbiamo un solo indizio, pare che la macchina fosse di colore grigio chiaro, non abbiamo ovviamente né targa né modello e sembra che dopo l’impatto abbia imboccato il ponte sul Dogana. La polizia municipale sta visionando le immagini delle telecamere presenti in zona nella speranza che ci forniscano qualche elemento in più. Per questo faccio appello a tutti coloro che in quel momento si trovavano in zona sottopassoagenzia delle entrateponte del Dogana inizio via Roma affinchè possano fornire qualche elemento utile a ricostruire la dinamica dell’incidente e elementi utili per rintracciare l’auto che lo ha investito. Mio padre – ha concluso il figlio – ha 85 anni e ha riportato diversi traumi".

La notizia, diffusa sui social, ha avuto una vasta eco, con moltissime condivisioni. Tanti anche i commenti, con una condanna di quanto accaduto e gli auguri di una pronta guarigione all’anziano. Il sottopassaggio del Pestello collega piazzale Europa, la porta d’ingresso del popoloso quartiere montevarchino al cuore di Montevarchi, nello specifico a piazza Garibaldi, da cui poi ci si può immettere in via Roma, via Mochi e piazza Cesare Battisti. L’uomo, in sella alle due ruote, stava percorrendo la discesa del sottopassaggio in direzione del centro storico. I soccorsi sono scattati immediatamente e l’ambulanza, giunta sul posto, lo ha accompagnato all’ospedale, dove è stato trattenuto al Pronto soccorso.