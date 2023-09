Travolta da auto davanti alla mamma. Grave bambina ricoverata al Meyer

STIA

È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Meyer di Firenze una bimba di 8 anni investita nel tardo pomeriggio di venerdì lungo via Roma a Stia.

La piccola non sarebbe in pericolo di vita e attualmente si trova nel reparto di traumatologia in attesa di intervento chirurgico. La prognosi resta attualmente riservata.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Bibbiena, l’incidente è avvenuto intorno alle 19,50 quando l’auto condotta da un trentunenne è finita addosso alla bimba: immediatamente è scattato l’allarme e sul posto si sono portati i mezzi dell’emergenza urgenza della Asl, con un’ambulanza della Misericordia di Stia che – dopo aver stabilizzato il paziente – ha trasportato la piccola all’ospedale Meyer di Firenze in codice rosso.

La bambina, a quanto pare, è residente a Stia ed era in macchina con la mamma che, mentre stava transitando su via Roma, ha parcheggiato davanti alla cartolibreria del paese; mentre la mamma scendeva dal suo lato la bambina ha improvvisamente aperto lo sportello attraversando la strada verso il negozio dove doveva recarsi.

È stata quindi travolta da una Fiat Panda condotta dal giovane, residente a Pratovecchio, che per fortuna non andava veloce: dopo l’impatto la bimba ha fatto un volo di 4 metri. Inizialmente, a causa della violenza dello scontro col veicolo, ha perso i sensi ma poco dopo si è ripresa, piangendo tra le braccia della mamma in comprensibile stato di choc.

Dopo l’investimento la piccola ha riportato diverse contusioni, un taglio con la frattura di una spalla: per questo verrà sottoposta nelle prossime ore a intervento chirurgico nell’ospedale fiorentino. Il drammatico incidente è avvenuto sotto gli occhi della mamma e di diversi testimoni che passeggiavano nel centro del paese.

I militari dell’Arma ora dovranno stabilire quali sono le responsabilità di quanto avvenuto.

F.M.