Si ribalta con il trattore e resta incastrato. Salvato dai vigili del fuoco

Arezzo, 22 giugno 2024 – Brutta disavventura per un uomo rimasto incastrato sotto al trattore in località Chiavaretto, nel Comune di Arezzo. Il mezzo stava percorrendo una strada di campagna quando, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato.

Vista la zona impervia è stato attivato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che ha calato nella zona gli elisoccorritori. I pompieri intervenuti hanno liberato la persona da sotto il trattore e consegnato alle cure del 118. L’infortunato è stato trasportato con l’ambulanza del 118 all’ospedale.