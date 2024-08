Trasporto scolastico: si cambia. Servizio per tutti e tariffe bloccate

BIBBIENA

Ad un mese dal rientro a scuola il Comune di Bibbiena riorganizza il trasporto scolastico con nuove opportunità per le famiglie, nessun aumento delle tariffe e con sconti per chi ha più figli. In particolare verrà ampliato il servizio che sarà garantito non solo ai bambini che abitano lontano dalla scuola, ma anche agli altri. E per quelli con disabilità ci sarà anche l’accompagnamento fatto dai volontari di Croce Rossa e Misericordia. Il regolamento del Comune di Bibbiena prevede infatti che la distanza dall’abitazione alla sede della scuola per usufruire del servizio sia superiore ad un chilometro per gli studenti della scuola primaria e secondaria. Da quest’anno, compatibilmente con la disponibilita` di posti sullo scuolabus, potranno accedere al servizio anche studenti residenti a distanze leggermente inferiori. Per i bambini dell’infanzia la distanza deve essere superiore ai 500 metri. Il servizio puo` essere concesso anche agli alunni non residenti che frequentano le scuole con sede nel Comune di Bibbiena, ma sempre con autorizzazione del sindaco del Comune di residenza e a seguito di un accordo convenzionale con i Comuni interessati. Particolare attenzione sarà rivolta ai bambini con disabilità.

"I bambini con disabilità più gravi potranno usufruire di un altro importante servizio messo a disposizione dall’amministrazione – dice l’assessore Vittoria Valentini – ovvero il trasporto denominato Marco Polo. Si tratta di un supporto in più che continuiamo a promuovere e a sostenere nell’interesse delle famiglie e soprattutto dei bambini". Marco Polo è un servizio di trasporto per le persone fragili affidato alle Misericordie di Bibbiena e di Soci e alla Croce Rossa Italiana. In dieci anni sono state seguite circa 120 persone con difficoltà: dall’anziano solo che deve fare terapie importanti, a bambini con difficoltà, a persone con disabilità. E tutti questi nuovi servizi senza aumento delle tariffe del trasporto scolastico. "Non è possibile in questo momento pesare sulle nostre famiglie – continua l’assessore – la situazione internazionale e la congiuntura economica non sono positive e questo ci induce a favorire tutte le famiglie riproponendo le stesse tariffe. Nelle famiglie con più figli che usufruiscono del servizio, ci sono inoltre scontistiche importanti".

Sonia Fardelli