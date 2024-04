Trasporti, è rivoluzione. Corse e orari di autobus tra Val di Chio e i centri

di Luca Amodio

Rivoluzione nel trasporto pubblico locale a . Al via il collegamento giornaliero tra la zona Val di Chio e il centro di Castiglioni, la stazione ferroviaria e la casa della salute. E non finisce qui: verrà istituito anche un collegamento settimanale per l’ospedale della Fratta che passerà anche per le frazioni de La Nave, Castroncello e Brolio. Previsto anche per quest’anno il servizio navetta in occasione degli eventi annuali del palinsesto castiglionese come il Maggio Castiglionese, il Palio dei Rioni e il Vintage Festival.

Il servizio entrerà a pieno ritmo dal settembre prossimo ma ha già visto il voto unanime del consiglio comunale. Il progetto si chiama "a porte aperte". In pratica la linea "E", quella dedicata alla Val di Chio, che fino ad oggi era ad uso esclusivo del trasporto scolastico viene "aperta", appunto, anche alla cittadinanza. Una sorta di rete debole "Tpl" (acronimo di Trasporto pubblico locale) che verrà svolto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel periodo di attività scolastica (dal 15 settembre al 10 giugno) esclusi i giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze e i giorni di chiusura delle scuole in occasione di eventi particolari come per le votazioni.

Due le corse mattutine con partenza da Piazza Garibaldi: una alle 6.55 che transita lungo tutta la Val di Chio per ritornare al punto di partenza alle ore 7:24 circa per gli studenti frequentanti le medie e le elementari e una alle ore 7.50, con ritorno a piazza Garibaldi alle ore 8.23 circa, per gli studenti di Santa Cristina. Entrambe le corse faranno tappa anche alla stazione ferroviaria per beccare la coincidenza con i treni in partenza per Arezzo. Mentre alle ore 8.32 circa lo stesso autobus partirà alla volta della Casa della Salute. Inoltre, il venerdì mattina, giorno del mercato settimanale, una volta concluso il servizio di trasporto scolastico alle ore 8,40 sarà prevista una corsa che attraversa gli abitati della Nave, Castroncello e Brolio e raggiungerà l’ospedale della Fratta alle ore 9,07. Il bus ripartirà per il percorso inverso. "Questo nuovo servizio è un tassello fondamentale nella nostra strategia di sviluppo della città avvicinando il centro storico e i suoi servizi alla campagna circostante, rendendoli più accessibili per tutti, con un occhio di riguardo per gli abitanti delle Frazioni", spiega l’assessore ai trasporti Chiara Cappelletti.