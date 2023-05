Trasferita Palumbo Carabinieri salutano

Dopo due anni di servizio, Castiglion Fiorentino saluta Giorgia Palumbo. E’ stata la prima donna in servizio alla stazione carabinieri castiglionese. "Un caro saluto e un sincero ringraziamento al Carabiniere Giorgia Palumbo, che nei prossimi giorni sarà trasferita alla Compagnia di Grosseto. Non un atto dovuto il mio, ma un riconoscimento ad una giovane donna che indossando la divisa dell’Arma ha ricoperto più che dignitosamente il suo incarico, calandosi perfettamente nella nostra comunità". Così il sindaco Mario Agnelli durante la conferenza stampa in sala San Michele in cui una pergamena di ringraziamento alla giovane carabiniere. Tra gli altri, presente anche il Capitano Antonio De Santis, comandante della compagnia di Cortona, "un in bocca al lupo al Carabiniere Palumbo per la nuova avventuraorzo alla forza effettiva".