Tragedia in sala operatoria, il marito sconvolto: “Pregate per lei”. Ma ora inizia la caccia alla verità

Arezzo, 30 marzo 2025 – Il dolore toglie il fiato. Le domande si affollano nella mente, insieme al fiume di ricordi e alle lacrime che non smettono. Lorenzo affida ad un messaggio sui social il suo strazio e la sua richiesta per l’amata moglie. Chiede per lei una preghiera alle persone che l’hanno conosciuta e amata. “Chiedo a tutti e tutte, ringraziandovi dei pensieri che avete inviato, di rivolgere una preghiera alla mia Roberta, un invito a condividere e partecipare”, scrive. Basta questo a far capire l’unione di una coppia che costruiva la vita insieme al figlio, già sulla soglia della gioventù. Lei, carattere gioviale, sempre con il sorriso a illuminarle il volto: la ricordano così i clienti e i colleghi del supermercato di Piancastagnaio dove Roberta lavorava. E proprio i colleghi hanno voluto dedicarle un ricordo molto toccante. Nei giorni scorsi aveva detto ad alcuni di loro che si sarebbe assentata dai suoi incarichi quotidiani per qualche giorno. Il tempo di sottoporsi a quel piccolo intervento chirurgico agli occhi nella clinica di Arezzo e poi tutto sarebbe tornato come prima. Il rientro a casa e la vita che riprende il suo corso, tra gli affetti e il lavoro. Su tutti quel figlio adorato, l’orgoglio di mamma e papà. E proprio lui ha dovuto affrontare una prova molto più grande dei suoi giovani anni: ha saputo della morte della mamma nel viaggio di ritorno da una gita a Napoli. Un ragazzo pieno di gioia, cresciuto in una famiglia unita e impegnata a costruire un futuro solido. In queste ore, sui social sono tanti i commenti e i ricordi che riallacciano il filo di un’amicizia che lascia il segno. “Riposa in pace amica mia. Guarderò il cielo. Vedrò una stella. La più brillante

Sarai tu.Sarà la tua energia.Si, ci guiderà ancora. La tua Indira”. Parole piene di amore per Roberta. Come quelle scritte da un’altra amica della quarantottenne di Abbadia San Salvatore.

“Roby. Un abbraccio Immenso ai tuoi cari. Purtroppo la vita è crudele. Una persona dal cuore immenso. Amorevole con tutti...legami unici coi bambini...ti volevano bene tutti ... Inaccettabile troppo bella troppo giovane attaccata alla Vita a tuo figlio” scrive Claudia che poi aggiunge: “Questa notizia ha suscitato il vuoto in ognuno di noi Una tristezza infinita non poter rivedere più quel sorriso di tutti i giorni!! Ciao Roby. Che la terra ti sia lieve. Un abbraccio fin lassù”. E Cristiana, rievoca l’ultimo incontro con Roberta, pochi giorni fa: “Queste notizie che ti sconvolgono rimani senza parole...anche l’altra sera sempre con quel sorriso mi chiedesti con la tua gentilezza come stava il mio babbo ...non posso crederci ti sei sempre contraddistinta per la tua cordialità e gentilezza....rimarrai sempre nel mio cuore Ciao Roberta”.

La famiglia ora chiede di sapere cosa è successo: la denuncia presentata dal marito ai carabinieri mette in moto l’inchiesta coordinata dalla procura. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte e a fare luce su una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti.