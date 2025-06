Cene propiziatorie e Giostra del Saracino: le disposizioni di sicurezza

Arezzo, 20 giugno 2025 – In vista delle Cene propiziatorie che si svolgeranno questa sera nelle sedi dei Quartieri è stata firmata dal Sindaco Ghinelli l'ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Queste le disposizioni: dalle ore 17:00 di venerdì 20 giugno alle ore 7:00 di sabato 21 giugno, ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali situati nel centro storico (zona “A”) è vietata la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o in lattine nonché la somministrazione per asporto e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il divieto si estende anche agli esercizi temporanei di somministrazione e di vendita, nonché alle imprese che esercitano il commercio o la somministrazione su area pubblica di alimenti e bevande; nella stessa area del centro storico e negli stessi orari è vietato usare e portare, al di fuori delle aree di pertinenza di pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi di commercio in sede fissa, contenitori in vetro o comunque in materiale vetroso di qualsiasi tipologia, lattine o di altri oggetti atti ad offendere o ad essere lanciati, nonché gettarli e abbandonarli.

Le violazioni alle disposizioni in ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00. Ai titolari delle attività commerciali, pubblici esercizi, potrà essere inoltre applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività. Sabato 21 giugno in occasione della 147esima edizione della Giostra del Saracino sono previste disposizioni di sicurezza nei seguenti giorni e orari: dalle ore 19:00 alle ore 02:00 e, esclusivamente in caso di rinvio della Giostra, dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del 22 giugno è vietato l'ingresso in piazza Grande alle persone in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche ed agli animali.

E' fatto divieto a chiunque, introdurre e usare in piazza Grande, fumogeni, petardi ed altri artifizi pirotecnici, trombe da stadio ed altri strumenti sonori, tamburi, bandiere (di dimensione superiore ad un metro per lato), aste rigide di qualsiasi taglio ed aste flessibili di lunghezza superiore ad un metro (compresi gli ombrelli ad eccezione di quelli retrattili privi di punta) nonché luci laser di qualsiasi dimensione e potenza, od altri oggetti atti ad arrecare molestie e disturbo agli equidi, creando pericolo per i cavalieri nonché scompiglio nella folla circostante intimorita dalle imprevedibili reazioni degli animali e pertanto l'insorgenza di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

E' fatto divieto ai titolari ed ai gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in piazza Grande, via Vasari, via Pescaia, via Borgunto, piaggia San Martino e via Seteria di somministrare al pubblico, nonché di somministrare per asporto e vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

E' fatto divieto ai titolari ed ai gestori degli esercizi commerciali ubicati in piazza Grande, via Vasari, via Pescaia, via Borgunto, piaggia San Martino e via Seteria, di far consumare sul posto, nonché di somministrare per asporto e vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

E' fatto divieto ai titolari ed ai gestori degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in piazza Grande, via Vasari, via Pescaia, via Borgunto, piaggia San Martino e via Seteria, di vendere per asporto degli alimenti e delle bevande in contenitori di vetro e/o in lattine.