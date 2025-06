Al via l’Estate Montevarchina

Arezzo, 20 giugno 2025 – L’estate montevarchina si apre all’insegna della risata e del teatro popolare con l’attesissimo spettacolo della compagnia “N’Icche Posso”, storica realtà amatoriale del territorio. Domani alle ore 21.00, Piazza Varchi si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con la rappresentazione della commedia brillante “Una questione delicata”, testo originale di Antonella Zucchini. Lo spettacolo, a ingresso libero, è un evento imperdibile del cartellone estivo e rientra nell’ambito della rassegna “Teatro sotto le stelle”, con una proposta adatta a tutta la famiglia. Fondata nel 1986 nei locali della Parrocchia di Sant’Andrea Corsini, la compagnia “N’Icche Posso” prende il nome da una celebre battuta della prima commedia in vernacolo portata in scena, e da allora è diventata una colonna portante del panorama teatrale locale.

Da quasi quarant’anni porta in scena una nuova produzione ogni stagione, distinguendosi per uno stile genuino, ironico e profondamente legato al linguaggio e alla cultura del territorio. «Con l’impegno, si fa quel che si può» è il motto che accompagna da sempre il gruppo, che partecipa regolarmente alla rassegna “Il mese della risata”, evento che riunisce le migliori compagnie amatoriali del Valdarno e non solo. “Una questione delicata” racconta le disavventure tragicomiche di una famiglia di vinai, il cui apparente equilibrio viene messo alla prova dall’arrivo del fidanzato dell’unica figlia, ormai non più giovanissima. Tra parenti invadenti, loschi personaggi, una lettera notarile misteriosa e situazioni paradossali, il capofamiglia si troverà alle prese con una sequenza di colpi di scena tutti da ridere. Una classica commedia degli equivoci, condita da ironia toscana e personaggi irresistibili.