Capitolo treni. Casucci di Noi Moderati auspica un’ampia convergenza

Arezzo, 20 giugno 2025 – Sono molto soddisfatto di aver partecipato al flash mob, orgoglioso di averci messo la faccia per il bene comune, al di là degli steccati ideologici”. Con queste parole il consigliere regionale di Noi Moderati, Marco Casucci, interviene sulle gravi criticità che da tempo affliggono la linea ferroviaria Firenze–Arezzo–Roma, ribadendo il proprio impegno istituzionale per il miglioramento del servizio. “Non mi sono limitato ad azioni simboliche o di sensibilizzazione dell’opinione pubblica – prosegue Casucci – ma ho presentato una mozione in Consiglio Regionale e sollecitato un’interrogazione parlamentare, chiedendo con forza l’istituzione di un tavolo permanente sul trasporto pubblico locale per il Valdarno”.

L’esponente di Noi Moderati sottolinea la necessità di un cambio di passo nell’approccio politico alla questione, auspicando una collaborazione trasversale tra forze politiche e istituzioni, al di là delle contrapposizioni ideologiche: “Non è questo il momento degli scontri, ma dell’unione. Le istituzioni devono lavorare insieme per risolvere gli annosi problemi che i pendolari del Valdarno affrontano ogni giorno. Gli interessi dei cittadini – conclude Casucci – devono venire prima delle schermaglie politiche”.