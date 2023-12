Tradito dal gps finisce con il tir nel fango. Camionista lettone adottato dai vicini

Per quattro lunghi giorni è rimasto impantanato nelle campagne aretine con il suo tir. Serghej, autista di 72 anni, di origini lettone, e il suo bestione finalmente sono stati recuperati e riportati verso un’area di servizio, lungo il tratto casentinese della strada regionale 71. Serghej, dopo aver ringraziato i molti che in questi giorni lo hanno aiutato, ha messo in moto il suo bestione ed è ripartito in tutta fretta direzione Lettonia. Vuole arrivare per il 14 dicembre, giorno del suo compleanno. Non prima però di aver consegnato il suo carico, del terriccio ad un vivaio aretino. La sua storia ha fatto il giro del web. Giovedì 30 novembre Serghej, col suo terriccio dalla Lettonia, arriva nei pressi di Arezzo. Ma lo frega il navigatore e finisce nei dintorni di Piscinale, imbocca il viottolo sterrato ma il terreno sotto il peso del tir cede. Il bestione rimane impantanato per quattro giorni.

I soccorsi, che lui stesso ha chiamato arrivano. I vigili del fuoco tentano di trarre in salvo il camion con una gru ma senza successo. Serve più tempo. E nel frattempo? Si fanno avanti i residenti della zona, c’è chi gli offre un tetto sotto cui dormire, che l’autista però non accetta. O di passare la notte in albergo. Niente da fare, lui vuole rimanere a bordo del suo prezioso tir. Accetta però un piatto caldo che ogni giorno i "vicini" gli portano. Anche la domenica, pasta al forno e pollo arrosto come da tradizione. Dopo quattro giorni finalmente l’Odissea è finita. Lui giura: "Non potrò mai dimenticare l’Italia e la gentilezza di quanti mi hanno aiutato in questi giorni". Ora gli aspetta un lungo viaggio per festeggiare in tempo il compleanno a casa. Ga.P.