"Tracce d’Arte" col Cenacolo degli Artisti Aretini

La nuova sala espositiva del Palazzo della Provincia che si affaccia in via Ricasoli e che è stata inaugurata il 17 novembre, ha aperto i battenti con una collettiva organizzata dal Cenacolo degli Artisti Aretini. Anche questa mostra è da annoverare nell’ambito dell’intensa attività espositiva, che la celebre associazione ha svolto nel 2023, sia presso il Circolo Artistico, sia presso l’Atrio di Onore del Palazzo della Provincia, da tempo sede di mostre. Tracce d’Arte è il titolo della collettiva che chiude oggi e di cui i protagonisti sono Monia Casalini, Cesare Dragoni, Laura Gatteschi e Silvia Peruzzi. Quattro artisti molto diversi, ma che hanno in comune il senso del colore, oltre alla capacità di utilizzare tecniche diverse. I personaggi fantasiosi, colorati e ed carichi di espressioni decise di Monia Casalini fanno da pendant alla pittura realistica di Laura Gatteschi, artista capace di raccontare la quotidianità attraverso immagini che sembrano istantanee. Volti e brani di natura i temi di Silvia Peruzzi, artista impegnata in sperimentazioni tecniche, dall’acrilico, all’olio, al pastello secco. Sperimentatore audace è Cesare Dragoni, celebre per i suoi rilievi.

Liletta Fornasari