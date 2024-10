Tra Calcit e Mercato delle Pulci. Banchi tra S.Jacopo e Arezzo Fiere

Dai 70 banchi del Calcit che riparte da dove tutto è cominciato in piazza San Jacopo, ai 600 espositori delle Pulci che per due giorni si danno appuntamento ad Arezzo Fiere. Si gioca tutta in un weekend la partita dei grandi mercatini. Il primo è quello dei ragazzi (di oggi e soprattutto di ieri in questa edizione) che si svolgerà domani domenica 20 ottobre in piazza San Jacopo. Qui ci saranno 26 espositori, quasi tutti storici, con circa 70 banchi.

Potere dell’edizione autunnale all’aperto che torna nello spazio dove nel 1978 iniziò l’avventura del Calcit. Il ricavato del mercatino come di consueto sarà destinato al sostenimento del servizio Scudo che offre gratuitamente ai cittadini di Arezzo cure domiciliari oncologiche. Proprio in piazza San Jacopo fu realizzato nel 1978 il primissimo mercatini del Calcit. E sempre qui si sono svolti i primi mercatini, solo dopo è arrivato l’Eden con la necessità di allargarsi. Adesso la zona Eden resta protagonista del mercatino di primavera, l’evento più grande all’aperto che si svolge ogni anno a maggio. Mentre per la data di ottobre che di solito si svolgeva in piazza Grande, il Calcit è tornato in pianta stabile in piazza San Jacopo.

Un’esigenza nata nel post pandemia quando i locali di piazza Grande si sono allargati tanto all’esterno. Obiettivo domenica battere il record in incassi dell’ultima edizione autunnale.

Ma questo è anche il fine settimana del grande mercatino delle Pulci che si svolgerà oggi sabato 19 e domani domenica 20 ottobre ad Arezzo Fiere. Torna il più grande evento dell’usato animato dai privati, per una giornata all’insegna del riciclo, il riuso e la partecipazione. Attesi 20 mila visitatori, 7 padiglioni, 600 banchi di second hand distribuiti in vari settori. Nel settore rosa spazio ai padiglioni di usato contemporaneo di privati cittadini che vendono le loro cose personali e usate con il limite di 50 euro a pezzo. Il settore blu animato da 2 padiglioni di vintage, antiquariato, collezionismo, handmade di hobbisti, negozi e partite iva. Il mercato delle Pulci sarà aperto domenica tutto il giorno dalle 9 alle 19 e oggi sabato solo pomeriggio dalle 15 alle 19 in versione deballage ovvero disimballaggio e montaggio, con gli espositori che possono ancora montare e non essere tutti presenti e i cittadini ammessi agli acquisti.

Torna così la manifestazione festosa dell’usato che promuove condivisione e integrazione improntata al consumo consapevole e alla sostenibilità. Ogni anno l’evento alterna i duecento banchi all’aperto a Monte San Savino e Saione ai seicento al chiuso ad Arezzo Fiere.