Tour archeologico e inclusivo con ToscanAbile

Si svolgerà domani sabato 7 ottobre alle 11 il tour inclusivo di Toscana Abile con partenza davanti al campanile della cattedrale di Arezzo. Il tour archeologico sarà accompagnato da una guida turistica professionale e da una persona con fragilità che arricchirà di contenuti ed emozioni la visita. Costo 10 euro, gratuito per bambini sotto 10 anni. per prenotazioni: 3394909065, toscanabile@toscanabile.com. Il tour si estende nelle vie cittadine tra resti di un tempo, scorci paesaggistici e cittadini da scoprire insieme. Un appuntamento in collaborazione con il Centro Guide Arezzo e Provincia. E’ anche iniziata un’attiva partecipazione con la Provincia di Arezzo in un luogo di grande interesse culturale ed ambientale nel centro della città, in Via dell’Orto, 7. Alcuni degli animali imbalsamati della mostra permanente della Fauna selvatica vengono descritti dai ragazzi di ToscanAbile. "Proviamo grande soddisfazione per questa splendida opportunità che la Provincia ci fa offerto e che, alternandoci con un’altra associazione, permette di fornire ai tanti visitatori un esempio d’inclusione in un luogo istituzionale. Per sapere quando siamo presenti, toscanabile@toscanabile.com".