Totem del sorriso. Ecco la nuova opera a Marcena

Il totem del sorriso è la nuova opera d’arte per il borgo di Marcena firmata dai bambini della scuola primaria "Campoleone". L’inaugurazione ci sarà oggi con un momento di incontro tra i bambini e l’associazione Marcenando. I bambini della classe terza della scuola primaria senza zaino di Castelluccio, dopo aver visitato il paese, hanno scelto di contribuire alla sua galleria d’arte a cielo aperto diffusa tra vicoli, piazze e campagne circostanti. La donazione dell’opera, battezzata "Il totem del sorriso", è stata fissata per sabato quando il progetto artistico condotto dall’associazione Marcenando conoscerà una tappa particolarmente significativa. Alle 126 opere attualmente esposte andrà infatti ad aggiungersi anche una creazione inserita in un progetto scolastico per permettere agli alunni di portare un contributo concreto al percorso di rigenerazione urbana e di valorizzazione del borgo. "Il totem del sorriso" verrà installato in un’oliveta alle porte di Marcena con l’obiettivo di catturare l’attenzione dei visitatori per la forma e per i colori che, nelle intenzioni dei giovani creatori, rappresentano una calamita di sensazioni e situazioni positive. L’opera, realizzata con materiali di recupero o trovati in natura, è composta da venticinque pietre colorate disposte a forma di sorriso che abbracciano una tavola di legno dove vengono raccontati momenti di gioia e serenità come l’affetto della famiglia, la bellezza della natura, il volo di un uccello o una nuova nascita. E per presentare questa importante opera è stata organizzata un’intera giornata di festa. Si comincia alle 9.30 con l’arrivo degli alunni a Marcena e con l’accoglienza da parte dei volontari di Marcenando, poi ci sarà una camminata artistica tra le opere già esposte, l’inaugurazione de "Il totem del sorriso" e infine una merenda con prodotti di stagione e a chilometro zero a cura della Banda dei Piccoli Chef. So.Fa.