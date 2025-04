Toscana Tour 2025: Ultima Settimana di Gare all'Equestrian Centre

Ultima settimana di gare, la quinta, del Toscana Tour edizione 2025. Ma le emozioni non sono ancora finite e saranno fornite agli appassionati di equitazione dai tanti concorrenti in arrivo all’Equestrian Centre da tutto il mondo. Diviso in due periodi - dal 6 al 16 marzo e dal 25 marzo a domenica prossima - il Toscana Tour 2025 rappresenta una delle più grandi manifestazioni di salto ostacoli in Europa, offrendo un programma molto ricco: dai concorsi CSI 4 stelle fino alle categorie Young Riders, Juniores, Pony, Children e giovani cavalli.

Oggi si comincia con le gare più importanti di questo Csi a due stelle. A partire dalle ore 13.30 nell’arena in erba Boccaccio si disputerà la categoria140 qualificante per il Gran premio di domenica pomeriggio. Anche questo weekend tanti big dell’equitazione a livello mondiale e un nutrito gruppo di cavalieri azzurri, tra cui anche Natale Chiaudani, Arnaldo e Filippo Bologni, Bruno Chimirri e tanti altri. In gara anche la giovanissima amazzone aretina Marie Bistoni, che lo scorso anno proprio all’Arezzo Equestrian Centre ha vinto il Campionato assoluto toscano di salto ostacoli. Ora si cimenta in una gara internazionale ad altissimi livelli.

Nella giornata di ieri al Toscana Tour si sono disputate le prime sfide sugli ostacoli con le categorie riservate ai giovani cavalli, che aprono l’evento internazionale. Nella gara riservata ai sette anni, la più importante della giornata a vincere è stato il cavaliere azzurro Nico Lupino in sella a Corsindi di San Tomaso.

