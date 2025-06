Torna sul lago di Montedoglio il dragon boat nel ricordo di Silvana

PIEVE SANTO STEFANOIl dragon boat torna in acqua oggi a Montedoglio nel ricordo di lei, Silvana Benigno, l’indimenticata "mamma coraggio", morta nel gennaio del 2020 a nemmeno 51 anni dopo che con grande tenacia e vigore ha combattuto la terribile malattia che l’aveva afflitta, diventando per tutti un esempio. Ebbene, proprio ieri Silvana avrebbe tagliato il traguardo dei 56 anni e oggi, dalle 15,30, al lago di Montedoglio si celebra di nuovo il suo compleanno. Un giro in barca con l’amica di tutti: torna nell’invaso il dragon boat a lei dedicato con l’obiettivo di centrare momenti di socialità-riabilitativa. La famiglia e gli amici ripropongono di nuovo questo appuntamento in occasione di una data speciale, sempre con l’intento di ricordare Silvana e la sua battaglia contro il cancro. Sarà dunque possibile, grazie ai volontari coordinati da Giampiero Calagreti, fare dei giri con l’imbarcazione all’interno dell’invaso, per sani momenti di condivisione. Un ringraziamento particolare al Comune di San Giustino, a Liberedessere, a Sogit Città di Castello e La Rosa dell’Umbria Odv Città di Castello, al Circolo Velico di Montedoglio e all’amico Palmiro Bruschi della Gelateria Ghignoni che offrirà per l’occasione due gusti dedicati a Silvana.

Le musiche in riva al lago e sullo stesso dragon boat saranno anche quest’anno della straordinaria musicista Laureta Cuku Hodaj. Silvana non c’è più da oramai cinque anni e mezzo: il suo ricordo e il suo messaggio rimangono però sempre vivi e non soltanto con iniziative come quella al lago. Nonostante la malattia e le sofferenze, lei e i familiari si sono adoperati per dare una mano e una ventata di ottimismo a chi si trovava nella loro stessa condizione, tenendo sempre l’attenzione su quelle malattie che ancora oggi hanno il sopravvento ma che ben presto potrebbero arrendersi alle soluzioni cui sta lavorando la ricerca scientifica.

C.R.