Torna "Poti a Piedi" Musica e trek sull’Alpe

di Angela Baldi

Torna domenica 11 giugno Poti A Piedi, l’iniziativa che mette tutti in cammino verso la montagna più amata dagli aretini. Obiettivo la valorizzazione dell’Alpe e il suo recupero oltre al sostegno al Calcit di Arezzo. Sarà possibile raggiungere Poti a piedi appunto, ma anche di corsa o in navetta. La quarta edizione porta con sé tante novità. Accanto alla consueta camminata, adatta e aperta a tutti, anche agli amici a 4 zampe, a passo libero, al ritmo che più si preferisce, per tutte le età e con la tranquillità di godersi la natura, oppure accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche, ci sarà quest’anno la prima Corsa agonistica con i podisti che scaleranno velocemente gli 8 km che vanno da Villa Severi a Poti. All’arrivo pacchi gara omaggio per gli atleti iscritti e i vincitori. La seconda novità che mette d’accordo anche i meno sportivi, è il servizio navetta che permetterà a tutti quelli che vorranno tornare comodamente in autobus a Villa Severi di farlo senza fatica. Per i più pigri il servizio sarà attivo dalle 9 ininterrottamente con percorso Villa Severi – Poti per garantire a tutti una comoda gita della domenica. Il costo a viaggio di 3 euro sarà devoluto al Calcit. La data di Poti a Piedi quest’anno è anticipata , rispetto a luglio, all’11 giugno , ma ritardando l’orario di partenza alle 9:30, un’ora più tardi del solito, con la partenza comune di camminatori e podisti. Restano invariati i protagonisti: anche quest’anno Arezzowave parteciperà all’evento garantendo ottima musica e regalando magliette storiche ai primi 100 iscritti. Torneranno le note dei favolosi Recover Band a Poti, che trasformeranno l’arrivo in un luogo di festa. La ristorazione curata dal Calcit renderà indimenticabile la giornata e permetterà di raccogliere fondi per le tante iniziative del comitato.

Poti a Piedi è ideata e realizzata grazie al contributo della Fondazione Arezzowave Italia, del Calcit di Arezzo, dell’associazione A Piede Libero, dalla Podistica Arezzo insieme a Revolution Runners Ballotti Team. Il percorso è interamente segnalato, inoltre Guide Ambientali Escursionistiche professioniste faranno compagnia ai camminatori, presente servizio di assistenza, assicurazione agli iscritti e bagni pubblici. Tutta l’iniziativa è rivolta alla valorizzazione dell’Alpe di Poti e al suo recupero turistico e ambientale e al sostegno al Calcit di Arezzo. Prenotazione obbligatoria per Camminata, Gara Podistica e Navetta entro il 9 giugno. Info: 3286216604, [email protected], 3287254025.