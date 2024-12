Torna oggi la festa della ciaccia a Cegliolo. Il programma

Torna la tradizione e quest’anno festeggia un compleanno invidiabile. La sagra della Ciaccia fritta a San Pietro a Cegliolo stacca, infatti, l’invidiabile traguardo dei 50 anni. L’appuntamento è in programma oggi. Per tutta la giornata a partire dalle ore 9 e fino a tarda sera saranno sfornate succulenti ciaccie fritte preparate per l’occasione dai tanti volontari che animano la festa. Una tradizione culinaria con una finalità importantissima per la comunità: il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto per il restauro della Chiesa di San Pietro a Cegliolo ormai chiusa da anni a causa di urgenti interventi strutturali. Il programma della giornata prevede alle ore 10 la celebrazione della Santa messa, alle ore 15 la benedizione dei bambini, mentre alle ore 16, alla presenza della autorità comunali, si svolgeranno anche le premiazioni del concorso Olio Nuovo 2024 con i finalisti che fanno parte delle zone di Val di Loreto e Fratta. Non mancheranno momenti musicali e di intrattenimento quest’anno in compagnia del gruppo folkloristico Il Cilindro. La serata si concluderà con la consegna di un riconoscimento ai veterani della Sagra della Ciaccia Fritta proprio in occasione dei 50 anni della festa.

La.Lu.