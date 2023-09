Torna oggi: Antico Mercato di Sant'Egidio a Sansepolcro con i Giochi di Bandiera

SANSEPOLCRO

Con i Giochi di Bandiera anticipati di una settimana, la vigilia del Palio della Balestra vede in primo piano lo svolgimento del Mercato di Sant’Egidio, altra antica tradizione. È l’associazione Rinascimento nel Borgo la custode di questo evento, a suo modo suggestivo perché in passato si teneva attorno al nucleo dell’abbazia, l’odierna cattedrale, anche se poi di recente i banchi sono stati dislocati lungo le strade principali del centro, in piazza Garibaldi e sotto le logge di Palazzo delle Laudi, chiuse dai ponteggi per la sicurezza che permangono da oltre due anni. Come lo scorso anno, saranno quindi il loggiato e il chiostro del duomo a diventare il fulcro del mercato: "Qui sistemeremo di nuovo la trentina abbondante di realtà espositive – ha detto Giovanna Fabbroni, presidente dell’associazione Rinascimento nel Borgo – e oltre ai nostri esponenti vi saranno in costume anche gli amici della zona del Montefeltro, che allestiranno i loro banchi. Lavorazione del guado, tessitura, spezie, prodotti alimentari: vi sarà di tutto, anche se per precisa scelta etica il mercato sarà di nome, nel senso che si potranno ammirare i prodotti e i personaggi al lavoro, ma niente vendita".

Apertura della manifestazione alle 16 di oggi, poi domani sarà Mercato dalle 10 fino al termine della sfilata dei cortei storici, atto finale della domenica del Palio. E la sera, spazio alla Compagnia di Teatro Popolare, che nel chiostro di Palazzo delle Laudi in tre repliche a ingresso gratuito (ore 21, 22 e 23) metterà in scena "Col favore della luna crescente", atto unico di 45 minuti scritto da Donatella Zanchi, che ha giocato su un’allegoria molto utilizzata nel Rinascimento per trasmettere un messaggio attraverso la narrazione di una storia apparentemente inverosimile, dietro la quale però si nasconde un sottofondo di furbizia da una parte e di ingenuità dall’altra. E sempre alle 21 di oggi, Ballo dei Rioni nel centro storico.