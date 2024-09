Torna Montini. Chiosa in bilico

Prosegue la preparazione dell’Arezzo in vista della trasferta di Pontedera. In questi giorni avvicinano alla sfida contro i granata pisani verranno valutate le condizioni di quei giocatori che sono alle prese con infortuni. Osservato speciale è sopratutto Marco Chiosa che non ha ancora debuttato in campionato per il problema muscolare rimediato alla vigilia dell’esordio contro il Campobasso a fine agosto. Il difensore sta procedendo nel suo percorso di recupero e solo in extremis si saprà se potrà essere convocato per la partita di sabato sera allo stadio Mannucci. Non è escluso che possa essere preservato ancora considerato che c’è il turno infrasettimanale e l’Arezzo tornerà in campo già martedì contro il Gubbio. Chi dovrebbe, invece, essere nuovamente abile e arruolato è Alberto Montini. Il terzino ha saltato le ultime tre gare per una broncopolmonite. Se avrà smaltito tutte le scorie probabile che si riprenda la fascia destra difensiva. Restano da monitorare le condizioni di Lorenzo Coccia che è uscito venerdì nell’intervallo per una botta. Il terzino, però, non preoccupa. A Pontedera sarà sicuramente assente Mattia Damiani che sta procedendo nel percorso riabilitativo dopo l’operazione al ginocchio.