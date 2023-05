Torna la sfida della Maggiolata Carri fioriti in stile Settecento Quattro sfilate, una in notturna

A Lucignano tutto pronto. Presentata a Firenze, nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, l’edizione 2023 della Maggiolata. "Scene del ‘700", è questo il tema della festa del fiore di quest’anno con cui, come da tradizione, Lucignano saluta la primavera a modo suo: con carri allegorici, fiori su fiori e gruppi folkloristici in festa ad animare il borgo della Valdichiana che brinda alla sua festa omaggiando la sua storia. Il plauso arriva direttamente dai vertici della regione Toscana, con il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha parlato della Maggiolata come "un inno alla primavera e ai colori, che fa bella la nostra Toscana, capace di attrarre migliaia di turisti ad ammirare le bellezze di questi luoghi".

Le danze si apriranno domenica prossima, 21 maggio. Poi avanti con le altre giornate, prima il 23, con l’edizione notturna dell’esibizione, poi il 28 e infine il primo giugno, di nuovo in una Lucignano in cui è calato il sole. I protagonisti, ca va sans dire, sono loro: i rioni di Lucignano che quest’anno, dopo l’edizione "senza gara" di anno scorso, tornano a sfidarsi. "Riprendiamo quest’anno la tradizione del premio Grifo d’oro, che verrà assegnato al rione che presenterà il carro più bello e più pertinente con il tema scelto per questa edizione", ha detto la sindaca di Lucignano Roberta Casini alla conferenza stampa, ringraziando le istituzioni per l’accoglienza e il supporto. Insomma, dicevamo, torna l’agonismo: tant’è che i rioni già da mesi hanno iniziato a lavorare per mettere in piedi il loro carro che, come detto, dovrà essere "ambientato" nel secolo delle rivoluzioni: il Settecento. "Un richiamo alla storia, dopo la contemporaneità dell’opera scultorea di Jeff Koons che era al centro dell’edizione dello scorso anno", ha spiegato l’assessore al turismo Stefano Cresti. Un salto indietro nel tempo quindi, è stata questa la scelta del rione di Porta San Giusto attualmente al primo posto nell’albo d’oro con 9 vittorie. Seguono nella classifica pari merito i rossoblu di Porta Murata e i gialloverdi di Porta San Giovanni con 6 vittorie, chiude la classifica Via dell’Amore con due vittorie.

E allora possiamo dirlo: inizia il conto alla rovescia per la festa di Lucignano. "Una festa che coinvolge l’intera comunità nella preparazione di quattro carri allegorici ricoperti di fiori, arricchita dalla presenza di gruppi folkloristici e bande musicali provenienti da tutte le parti d’Italia. La loro colonna sonora accompagnerà la bellezza dei fiori scelti per addobbare i carri", ha detto Guido Perugini dell’associazione Maggiolata