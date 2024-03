Torna "Il vin santo come una volta". L’omaggio in ricordo di Baldetti

CORTONA

"Il vin santo come una volta" di Pietraia dedicato ad Alfonso Baldetti. La quarta edizione del concorso, quest’anno, avrà un sapore ancora più speciale.

Gli organizzatori, infatti, hanno voluto omaggiare il compianto imprenditore vitivinicolo da pochi mesi prematuramente scomparso, che fin dall’inizio aveva collaborato fattivamente al concorso sia come parte della commissione di degustazione che come oratore al convegno. Il concorso per decretare il miglior vin santo tradizionale della Toscana cuminerà sabato con la premiazione in programma nella sala civica di Pietraia. La premiazione sarà anticipata alle 17,30 anche da un convegno sul Vinsanto che parlerà delle principali differenze tra i vini passiti in Italia, con l’intervento di tecnici ed esperti del settore, tra cui Marco Mearini professore dell’istituto Vegni, i produttori di vino Roberta Pasini e Gianluca Baldetti e Gianfranco Baldetti amministratore delegato della Isvea srl di Poggibonsi.

L’evento è organizzato con passione e dedizione dalla Pro loco di Pietraia, presieduta da Dante Giorgi e ha come obiettivo quello di mantenere vive le antiche tradizioni come quella di produrre il vin santo in maniera artigianale, usando tecniche che si tramandano di padre in figlio come un’eredità da custodire gelosamente. "Sono molti nella zona, e non solo – spiega il presidente – che continuano a portare avanti la produzione casalinga di questa prelibatezza, e con sapiente lavoro, ogni anno mettono nei caratelli questo prezioso nettare di uva, e attendono pazientemente anni prima di poterlo assaggiare".

Il concorso, di cui è presidente Sara Valeri, è rivolto ai produttori artigianali non professionisti di vin santo prodotto da uve coltivate nel territorio toscano. Non è ammessa, quindi, la partecipazione di imbottigliatori professionisti, aziende agricole o similari, il cui prodotto ha fini di vendita e commerciali.

Al termine del convegno, seguirà la cena sempre presso la sala civica di Pietraia e la premiazione alle ore 21 dei primi tre classificati. In aggiunta alle edizioni passate, da quest’anno è stato introdotto il Premio "Alfonso Baldetti" che verrà assegnato al miglior Vin santo prodotto presso la frazione di Pietraia, frazione di origine dell’imprenditore scomparso. Laura Lucente