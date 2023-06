Torna il Saturnalia del Liceo Classico di Cortona

Arezzo, 29 giugno 2023 – Nell’anno delle celebrazioni del Cinquecentenario della morte di Luca Signorelli prende forma un’altra iniziativa che colora l’inizio dell’estate cortonese.

Alcune ex studentesse del Liceo Classico “L. Signorelli” di Cortona, a 30 anni dal loro diploma, hanno voluto rievocare una delle feste più attese dagli studenti in quel periodo: “Saturnalia“, festa ideata dagli studenti liceali dell’a.s. 1986-87 e ispirata ai Saturnali, un ciclo di festività della religione romana che si svolgeva in onore del dio Saturno.

L’evento, promosso dall’Associazione Amici di Simone e patrocinato dal Comune di Cortona, dall'I.I.S. Luca Signorelli di Cortona e dall’Accademia Etrusca di Cortona, si svolgerà il 30 giugno al Chiostro di Sant’Agostino, concesso da Cortona Sviluppo s.r.l.

La serata sarà occasione di festeggiamenti, con apericena e dj set a cura di Marco Fumagalli, ma soprattutto avrà l’intento di valorizzare e promuovere uno degli Istituti del nostro territorio, il Liceo Classico appunto, e gli studenti che lo frequentano.

Con i proventi della serata, infatti, verranno istituite delle borse di studio che saranno distribuite ai maturandi liceali più meritevoli del corrente anno scolastico. L’iniziativa non solo sarà una bella occasione di incontro della “vecchia guardia”, ma soprattutto opportunità per dare spazio e valore ai giovani e per sottolineare l’importanza della cultura classica come formazione e palestra per il futuro.

Le borse di studio sono un gesto simbolico di incoraggiamento per favorire ed agevolare il complesso ed oneroso ingresso nel mondo delle Università e del lavoro, per i giovani di valore del nostro Liceo.

L’iniziativa ha potuto contare sulla preziosa sponsorizzazione tecnica di Darkbox Cyber Security e Globe Cortona Music Cocktails & Food Lab e sul contributo si numerosi sponsor.

L’ingresso è a prenotazione obbligatoria. (Info: www.saturnalia.it Serena 337.1153192 , Monica 329.3525227)