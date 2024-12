Torna il presepe vivente . Più di cento comparse. A Santo Stefano c’è il bis

Si riaccende la magia del presepe vivente. Domani Castiglion Fiorentino torna a proporre uno dei suoi appuntamenti più conosciuti e attesi, una vera e propria tradizione capace di portare cittadini e visitatori alla scoperta degli angoli più belli e caratteristici della città. Dalle ore 17, figuranti e coreografie faranno rivivere il mistero della nascita di Gesù Cristo dando vita a quadri del passato che ricordano il palazzo di Erode, l’accampamento romano, le capanne dei pastori e la Natività: un magico salto indietro nel tempo, impreziosito anche dall’allestimento di scene tipiche della vita contadina della nostra terra, in un viaggio tra gli antichi mestieri artigianali. Si tratta del primo dei due appuntamenti in programma nel Natale castiglionese. La seconda uscita è in programma nel giorno di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre.

Un’iniziativa, organizzata e promossa dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. "Anche quest’anno, il nostro obiettivo è quello di regalare grandi emozioni ai numerosi visitatori che visiteranno il nostro Presepe lungo i vicoli della nostra splendida città", commenta il presidente della Pro Loco di Castiglion Fiorentino, Paolo Faralli. "Un grazie a tutte quelle persone che hanno deciso di partecipare all’organizzazione del Presepe".

Il percorso del Presepe Vivente 2024 toccherà tutti e tre i rioni castiglionesi per terminare nei pressi di Palazzo Pretorio dove è stata allestita la capanna della Natività. Quest’anno la Sacra Famiglia, presente per Santo Stefano, sarà interpretata da una giovane famiglia castiglionese. Si tratta del babbo Francesco, di mamma Francesca e del piccolo Samuele Buccelletti. Il presepe vivente castiglionese è una tradizione che ha radici lontane.

La prima edizione è del 1992. Il percorso, che ha inizio da piazza San Francesco, conduce i visitatori alla scoperta degli angoli più suggestivi e caratteristici di Castiglion Fiorentino, immergendo i visitatori in un’atmosfera magica che sembra riportare indietro nel tempo. Oltre un centinaio le comparse che daranno vita alle scene più iconiche. Durante il percorso, è anche possibile acquistare specialità locali come ciacce, vin brulè e castagne, arricchendo l’esperienza sensoriale dei visitatori. La rappresentazione riesce a fondere la fruizione delle varie scene del presepe con prospettive turistiche, rendendo le bellezze del borgo accessibili a tutti.

"Ho seguito e dato il mio supporto e quello dell’Amministrazione Comunale a quello che è un appuntamento storico per il nostro paese", conferma l’assessore al terzo settore Alessandro Concettoni.

"Mi complimento con la Proloco per l’organizzazione anche di questa edizione; assistere all’entusiasmo delle tantissime comparse che hanno dato la loro adesione valorizza e fortifica il senso di appartenenza e territorialità ad una manifestazione che da sempre caratterizza Castiglion Fiorentino e l’intera comunità". L’ingresso alla manifestazione è ad offerta libera.