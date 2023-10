Torna il festival Cauthamente. Conferenze, laboratori e mostre. Tra gli ospiti Malvaldi e Garattini

Un villaggio scientifico dinamico con conferenze, laboratori, mostre, presentazioni e migliaia di libri in vendita per beneficenza. Anche per il 2023 a Cortona sarà di scena il Festival della Scienza Cauthamente che promette di superare la già ottima prima edizione dello scorso anno. Tre giorni di eventi, il 19, 20 e 21 ottobre al Centro Convegni Sant’Agostino con ospiti di fama nazionale provenienti dal mondo dei social, della medicina, della scrittura, della comunicazione, dell’associazionismo, della scuola e dell’attivismo. La lista è lunga, ma alcuni nomi soprattutto, tra i più giovani, rappresentano delle vere "rock star".

Tra loro Riccardo di Marco content creator di Geopop che ha all’attivo oltre 1 milione di follower, i content creator della pagina Chimicazza Marco Il Giallino e Alberto Giannone, la ginecologa Monica Calcagni che dispensa consigli seguita da quasi 400 mila followers. Ospite d’onore il founder dell’Istituto Mario Negri Silvio Garattini che proprio al festival (il 20 ottobre alle 14:30) riceverà anche la cittadinanza onoraria di Cortona visto il suo forte legame con la città. E ancora: la giornalista scientifica Silvia Bencivelli, lo scrittore Marco Malvaldi e tanti altri. Tema di quest’anno: la connessione, tra circuiti e schede madri, tra atomi e molecole, certo, ma anche fra discipline diverse, e infine connessioni fra esseri umani. Alla guida ci sono sempre loro, i ragazzi dell’associazione Cautha, un gruppo affiatato e motivato di under 25. "Giovani e cultura, un binomio che si dimostra decisamente più attuale di quanto non si voglia far credere", conferma il presidente di Cautha Iacopo Mancini. "Dopo un anno che ci ha visti impegnati tra mostre, concerti, serate e presentazioni, durante il quale siamo cresciuti enormemente per numero di ragazzi e per competenze, torniamo a proporre il nostro motivo d’orgoglio principale".

Accanto a loro l’amministrazione comunale in particolare al vicesindaco Attesti, che ha affiancato l’associazione sin dalla nascita del progetto, la Cortona Sviluppo guidata da Procacci e la Regione Toscana. Proprio il presidente Giani ha esaltato l’iniziativa ricordando che "parla alle giovani generazioni, coinvolgendo i ragazzi delle scuole, i loro insegnanti, enti ed istituzioni, ed è un sapiente gioco di squadra, che riesce a tenere insieme tutti in un dialogo fra generazioni, dove la scienza si rivela e diventa conoscenza diffusa". Tra gli sponsor anche la Banca Popolare di Cortona e numerose associazioni che hanno portato un contributo fattivo al progetto. Anche il Comune di Castiglion Fiorentino patrocina l’iniziativa grazie al progetto Uno Nessuno e Centomila (vendita di libri a 1 euro) quest’anno in favore del Mayer.