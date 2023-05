Torna il carnevale estivo I giganti di cartapesta di nuovo sulle strade A giugno la sfilata

di Luca Amodio

A Foiano della Chiana parte il conto alla rovescia per il Carnevale estivo. Lo si legge a caratteri cubitali sul sito ufficiale dell’evento che nel momento in cui stiamo scrivendo segna: -30 giorni, 2 ore e 24 minuti, a sabato 10 giugno quando per le vie del centro storico torneranno di scena loro.

I giganti di cartapesta. I giganti allegorici, i protagonisti del regno di Re Giocondo che nei weekend dei corsi mascherati nel borgo della Valdichiana avevano lasciato tutti a bocca aperta.

Tutti, non solo i tanti turisti arrivati in paese per immergersi nell’atmosfera scherzosa e surreale del carnevale più antico d’Italia ma anche i foianesi stessi, che in varie occasioni hanno fatto un paluso creazioni dei quattro cantieri.

"Quest’anno si sono superati", per riassumere in una battuta che si è spesso sentita dire in quei mesi. Insomma, alla fine vincerà Bombolo con uno storico bis ma lo spettacolo fu mozzafiato nel complesso. Lo dicono anche i 10mila e passa visitatori arrivati fine settimana dopo settimana a Foiano da un po’ tutto lo stivale. Ma guardiamo avanti, all’edizione summer. Il programma è ancora in fase di bozza ma quel che sappiamo è che la festa partirà già dal venerdì. Con una propiziatoria. Anno scorso furono più di mille coloro che si erano messi a tavola davanti al quartier generale dai cantieri, là dove si svolge l’apertura degli uscioni. Quest’anno la formula - cibo e musica - viene riproposta, stavolta sotto l’egida dall’associazione del Carnevale di Foiano, già al lavoro. E poi dopo la festa, ancora festa. Si arriva al D day estivo. Sabato. Si inizia a metà pomeriggio. Prima con la presentazione dei lavori realizzati dalle scuole elementari, nell’ambito del progetto "Scuola di cartapesta". Come si fa da diverso tempo ormai, una cinquantina degli alunni delle quarte hanno realizzato, grazie all’aiuto di maestri cartapestai dei cantieri foianesi, dei veri e propri carri allegorici mignon.

Un modo per portare avanti la tradizione e "incentivare il ricambio generazionale" nei cantieri, anche se molti dei ragazzi sono già cantieristi junior. Spazio poi a "Dj’s for children", il gruppo di Dj di Arezzo e della Valdichiana, che ogni anno propone la sua musica devolvendo il proprio compenso per la realizzazione del progetto "Scuola di cartapesta".

Non finisce qua. Ecco lo schiuma party, proposto in due momenti: pomeriggio e sera. Poi musica con diverse street band sul palco; cibo con allestimenti street food come per l’edizione invernale e poi, alle 21, lo spettacolo sarà tutto per il corso mascherato sotto le stelle: fino a mezzanotte i carri domineranno la scena con tanto di mascherate. E ancora, the show must on: avanti con Dj set per tutta la serata di festa.