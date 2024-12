Torna a San Giovanni il regalo sospeso: un dono per i bambini meno fortunati

Dopo il grande successo delle passate edizioni torna anche per quest’anno a San Giovanni l’iniziativa del regalo sospeso. Nient’altro che un dono, acquistato nei 25 punti vendita cittadini riconoscibili con una locandina che hanno aderito a quest’importante progetto, che sarà poi consegnato tramite i servizi sociali ai bambini facenti parte di famiglie meno fortunate di tante altre.

Giochi, abbigliamento, prodotti per la prima infanzia e materiale scolastico sono gli obiettivi che si sono prefissate le associazioni "Progetto Cittadini Attivi" e "Coriandoli a Colori" grazie al patrocinio del comune di San Giovanni in collaborazione con gli istituti scolastici Isis Valdarno e i Licei Giovanni da San Giovanni.

Il tutto ha preso il via il 4 dicembre, si protrarrà fino al 6 gennaio ma i doni saranno consegnati il 23 dicembre direttamente da Babbo Natale per poi concludere il giorno dell’epifania con il materiale didattico che servirà per tornare sui banchi di scuola con tutto quello che occorre: "In questi cinque anni - afferma Tessa Mugnai dell’associazione Progetto Cittadini Attivi - abbiamo donato oltre 25 mila euro di regali alle famiglie più bisognose, assieme al materiale scolastico e ai beni di prima necessità per i neonati.

È un’iniziativa che portiamo avanti sempre con grande partecipazione collettiva, i regali sono nuovi e arrivano da noi già impacchettati pronti per essere consegnati ai bambini. E se si è impossibilitati si può comunque fare una donazione tramite iban, tutte cose tracciate ben visibili a chiunque proprio perché non vogliamo che qualcuno pensi che possano finire altrove".

Questo fine settimana saranno presenti in Piazza Cavour gazebi promozionali con prodotti del forno Menchetti e piante di "Ci vuole un fiore" il cui ricavato andrà totalmente al progetto alla pari del contributo che si può lasciare facendo la spesa alla Conad di via Spartaco Lavagnini. Qui si può scegliere se acquistare materiale scolastico o per la prima infanzia oppure donare una carta acquisto.

Altrimenti, come detto, senza muoversi più di tanto, è possibile fare una donazione conto corrente IT73K0881171600000000033400 intestato a Progetto Cittadini Attivi APS, con causale Regalo Sospeso 2024. In un modo o nell’altro anche con poco si può comunque fare beneficenza e rendere felici tanti bambini e i loro genitori.