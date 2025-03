"Tony" con il danzatore e coreografo Alessandro Marzotto Levy

Ripartono le residenze artistiche al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, gestito dall’Associazione Culturale CapoTrave/Kilowatt: da marzo a giugno arriveranno in città 7 compagnie artistiche, per trascorrere un periodo di ricerca e lavoro sulle loro creazioni che verranno presentate al pubblico nelle prove aperte in programma al termine di ciascuna residenza.

Si comincia questa sera alle 21 con la prova aperta di Tony, di e con il danzatore e coreografo Alessandro Marzotto Levy, che si interroga sul tema dell’identità personale attraverso il racconto di un percorso di ribellione e auto-accettazione, tra diritti queer e attivismo ambientale.

A seguire, la prova aperta dello spettacolo di circo contemporaneo Wonderwoman in programma venerdì 28 marzo, terza parte della trilogia di circo-marionetta creata dall’artista Chiara Marchese, un omaggio alla resilienza della vittima che grazie ai suoi ricordi diventa libera di trasformarsi; il lavoro fa parte di Superpowers, progetto multidisciplinare che affronta il tema della disabilità psichica.

Venerdì 11 aprile sarà la volta di Ars Moriendi - L’arte di vivere, di Francesca Merli e Laura Serena, che portano in scena una lezione spettacolo sulla morte, un’indagine per conoscerla, attraverso i dialoghi con alcuni professionisti del "settore", e per sdrammatizzare.

Mercoledì 23 aprile, l’artista Roberta Maimone mostrerà il work in progress di Nyx, una performance sensoriale che indaga la frammentazione dell’esistenza: un’esperienza immersiva di grande impatto emotivo che unisce danza, musica, costumi, luci e arte visiva. L’artista terrà un laboratorio di movimento corporeo - gratuito e aperto a tutti - martedì 22 aprile dalle 18.30 alle 21.

È dissacrante e provocatorio, La diva del Bataclan - Un musical ispirato alle false vittime degli attentati di Parigi (prova aperta, mercoledì 7 maggio): scritto e musicato da Fabio Antonelli, lo spettacolo è ispirato alle storie delle false vittime degli attentati terroristici di Parigi del 2015.