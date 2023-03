Tilt, da stasera a domenica Le Cirque Top Performers al teatro Tenda

Da stasera a domenica in scena gli artisti dal Nouveau Cirque e dal Cirque du Soleil, pronti a tenere il pubblico col fiato sospeso con numeri aerei e a terra. Per la prima volta ad Arezzo, arriva la compagnia Le Cirque Top Performers col nuovo spettacolo Tilt. L’appuntamento è al Teatro Tenda con quattro spettacoli in programma stasera alle 21, domani alle 17 e alle 21, domenica 2 aprile alle 17.

Ideato e prodotto da Le Cirque Top Performers che, con il primo spettacolo Alis ha richiamato oltre 260.000 spettatori in Italia e all’estero, Tilt è la nuova produzione che ha debuttato a fine 2019 ed è tornata in scena adesso nei teatri italiani inanellando sold out. In scena un cast formato da 25 artisti dal Nouveau Cirque e dal Cirque du Soleil, per uno spettacolo di oltre 90 minuti senza animali.

Una performance unica ed emozionante, elettrizzante e romantica. Liberamente ispirato al film capolavoro Ready player one di Steven Spielberg, Tilt rilegge il mondo virtuale e offre al pubblico un’inedita interpretazione dei valori del mondo reale, tra esibizioni soliste e corali, che tendono oltre i limiti delle possibilità umane e che esaltano amicizia, verità, amore.

Il tutto con l’introduzione di nuovi elementi come la narrativa, espressa attraverso il movimento, il linguaggio del corpo e poi danza e musiche coinvolgenti. Gianpiero Garelli, fondatore del progetto ha scelto Anatoliy Zalevskyy nel ruolo di direttore artistico di Tilt. Acclamato in tutto il mondo è un artista di caratura mondiale del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil. Ha vinto i premi internazionali più ambiti, tra cui il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Il suo Paese d’origine lo ha insignito del più alto riconoscimento istituzionale: Artista Onorario dell’Ucraina.

Anche Zalevskyy è protagonista in scena con il suo celebre e spettacolare White Act, il numero che lo ha consacrato a stella mondiale, esempio e fonte d’ispirazione per le nuove generazioni di acrobati.